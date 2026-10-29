Дніпро частково залишилось без електропостачання через атаки

Ввечері, 29 жовтня частина Дніпра та прилеглих районів залишились без електропостачання через російські атаки по енергетиці.
Про це повідомили в ДТЕК.
Внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання магістральних мереж.
Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів.
Енергетики вже працюють над усуненням проблеми.
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