Російська армія атакувала Харків (оновлено)

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Сьогодні, 23 жовтня, російська армія атакувала Харків. Попередньо, є влучання у багатоповерхівку у Основʼянському раойні міста.

Про це написав мер Ігор Терехов. Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що унаслідок ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова загорівся приватний будинок.Також є загоряння покрівлі чотириповерхової будівлі.

Оновлення. За уточненою інформацією, в Основ'янському районі Харкова пошкоджено 4 приватні будинки та автомобіль.

Також сталося загоряння будівлі цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. Профільні фахівці ліквідують наслідки атаки.

"За попередньою інформацією, влучання у багатоповерховий будинок в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов раніше.

Також надійшла інформація про ще одне влучання по цивільному обʼєкту.