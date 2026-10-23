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Російська армія атакувала Харків (оновлено)

Наслідки уточнюють. 

Російська армія атакувала Харків (оновлено)
Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 23 жовтня, російська армія атакувала Харків. Попередньо, є влучання у багатоповерхівку у Основʼянському раойні міста. 

Про це написав мер Ігор Терехов. Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що унаслідок ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова загорівся приватний будинок.Також є загоряння покрівлі чотириповерхової будівлі.

Оновлення. За уточненою інформацією, в Основ'янському районі Харкова пошкоджено 4 приватні будинки та автомобіль.

Також сталося загоряння будівлі цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. Профільні фахівці ліквідують наслідки атаки.

"За попередньою інформацією, влучання у багатоповерховий будинок в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо", -  повідомив Терехов раніше. 

Також надійшла інформація про ще одне влучання по цивільному обʼєкту.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 46 людей, зокрема дитина.
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