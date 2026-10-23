Сили ППО збили 5 ворожих дронів на Львівщині

Про потерпілих обласна влада не повідомляє.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні сили української ППО збили над Львівської областю 5 російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Один з них збили над Шептицьким районом області.

Попередньо, в усіх випадках без жертв та постраждалих.

Уночі 21 жовтня російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Постраждали двоє працівників, у них зафіксували травми середньої важкості. Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу.