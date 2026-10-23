Сили ППО збили 5 ворожих дронів на Львівщині

Сьогодні сили української ППО збили над Львівської областю 5 російських безпілотників.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Один з них збили над Шептицьким районом області.
Попередньо, в усіх випадках без жертв та постраждалих.
Уночі 21 жовтня російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Постраждали двоє працівників, у них зафіксували травми середньої важкості. Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу.