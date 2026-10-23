Росіяни вранці вдарили по Дніпровському району. Поранено двох людей (доповнено)

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Російська армія вранці 23 жовтня атакувала Дніпровський район. Поранені двоє людей.

Внаслідок атаки пошкоджено підприємство – там виникла пожежа, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Медики надають постраждалим допомогу.

Доповнення. Пізніше Ганжа написав, що ворог також вдарив по Дніпру. Зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали.

За учорашній вечір і ніч 23 жовтня Росія поранила в області двох людей. Атакувала чотири райони. В Дніпрі пошкоджено інфраструктуру. В Павлограді – адмінбудівлю і приватний будинок.

В Нікопольському районі постраждав 44-річний чоловік. У Шахтарській громаді поранень зазнала жінка 26 років.