У Харкові зафіксували влучання російського дрона (доповнено)

Сьогодні, 17 жовтня, зафіксували влучання російського дрона у Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"В Шевченківському районі зафіксовано ворожий удар дроном", - розповів він.
Доповнення. Пізніше Сиєгубов написав, що, за уточненою інформацією, "приліт" в Шевченківському районі зафіксовано в землю поблизу житлового будинку.
Локалізовано пожежу утеплювача фасаду 5-ти поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.
Раніше Синєгубов про влучання в 5-ти поверховий будинок, і зафіксували загоряння.
Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.
- Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 41 людина постраждала, серед них троє дітей.