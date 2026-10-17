У Харкові зафіксували влучання російського дрона (доповнено)

Влучання було у Шевченківському районі.

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Сьогодні, 17 жовтня, зафіксували влучання російського дрона у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В Шевченківському районі зафіксовано ворожий удар дроном", - розповів він.

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Доповнення. Пізніше Сиєгубов написав, що, за уточненою інформацією, "приліт" в Шевченківському районі зафіксовано в землю поблизу житлового будинку.

Локалізовано пожежу утеплювача фасаду 5-ти поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

Раніше Синєгубов про влучання в 5-ти поверховий будинок, і зафіксували загоряння.

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.