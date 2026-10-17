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У Харкові зафіксували влучання російського дрона (доповнено)

Влучання було у Шевченківському районі. 

У Харкові зафіксували влучання російського дрона (доповнено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Сьогодні, 17 жовтня, зафіксували влучання російського дрона у Шевченківському районі Харкова. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

"В Шевченківському районі зафіксовано ворожий удар дроном", - розповів він. 

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Доповнення. Пізніше Сиєгубов написав, що, за уточненою інформацією, "приліт" в Шевченківському районі зафіксовано в землю поблизу житлового будинку.

Локалізовано пожежу утеплювача фасаду 5-ти поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

Раніше Синєгубов про влучання в 5-ти поверховий будинок, і зафіксували загоряння. 

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

  • Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 41 людина постраждала, серед них троє дітей.
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