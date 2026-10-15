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ВМС знищили шість ворожих Су-34М на аеродромі у Росії

Оборонці вдарили «Нептунами». 

ВМС знищили шість ворожих Су-34М на аеродромі у Росії
Ілюстративне фото
Фото: міноборони РФ

У ніч на 15 жовтня українські оборонці знищили Росії шість літаків Су-34М. 

Про це повідомили у фейсбуці Військово-морських сил

«У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф», – йдеться у повідомленні. 

Також знищили технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території аеродрому зафіксували повторні детонації та пожежу. Інформацію уточнюють. 

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, кажуть у ВМС.

  • У вересні Служба безпеки України уразила по три літаки та вертольоти на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Росії та спільно із Силами оборони атакувала Ярославський НПЗ.
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