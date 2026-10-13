​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві зафіксували ушкодження унаслідок атак РФ. Є поранені (оновлено)

Зафіксовані ушкодження у трьох районах. 

У Києві зафіксували ушкодження унаслідок атак РФ. Є поранені (оновлено)
Ліквідація наслідків російської атаки у Києві
Фото: ДСНС

У Києві є ушкодження унаслідок російських атак у декількох районах. У Дарницькому районі уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Там постраждала жінка. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, а також розповіли у ДСНС

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.

Реклама

За іншою адресою у цьому районі зафіксували незначне загоряння прибудови на приватній території.

У Деснянському районі зруйнована триповерхова нежитлова будівля, виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Кличко написав о 12:20, що у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали та горять на відкритій території біля одного з парків. За уточненою інформацією КМВА, уламки впали на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено кав'ярню та постраждало двоє людей.

Наслідки російської атаки у Києві
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Києві

  • Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це була балістика. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies