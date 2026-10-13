У Києві зафіксували ушкодження унаслідок атак РФ. Є поранені (оновлено)

У Києві є ушкодження унаслідок російських атак у декількох районах. У Дарницькому районі уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Там постраждала жінка.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, а також розповіли у ДСНС.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.

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За іншою адресою у цьому районі зафіксували незначне загоряння прибудови на приватній території.

У Деснянському районі зруйнована триповерхова нежитлова будівля, виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Кличко написав о 12:20, що у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали та горять на відкритій території біля одного з парків. За уточненою інформацією КМВА, уламки впали на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено кав'ярню та постраждало двоє людей.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Києві