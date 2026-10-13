У Києві уламки дрона пошкодили будинок, постраждала жінка (оновлено)

Станом на ранок 13 жовтня відомо, що у Києві уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Постраждала жінка.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Оновлення. УУ КМВА пізніше повідомили, що унаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку в Дарницькому районі постраждала жінка. Їй допомагають.
"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.
Екстрені служби прямують на місце.
- Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це була балістика.