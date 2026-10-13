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У Києві уламки дрона пошкодили будинок, постраждала жінка (оновлено)

Ушкодження зафіксували у Дарницькому районі. 

У Києві уламки дрона пошкодили будинок, постраждала жінка (оновлено)
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

Станом на ранок 13 жовтня відомо, що у Києві уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Постраждала жінка. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

Оновлення. УУ КМВА пізніше повідомили, що унаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку в Дарницькому районі постраждала жінка. Їй допомагають.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.

  • Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це була балістика. 
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