У Києві уламки дрона пошкодили будинок, постраждала жінка (оновлено)

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Станом на ранок 13 жовтня відомо, що у Києві уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Постраждала жінка.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Оновлення. УУ КМВА пізніше повідомили, що унаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку в Дарницькому районі постраждала жінка. Їй допомагають.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.