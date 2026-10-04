Хмара: Діпстрайки вивели із ладу понад 50% нафтопереробних потужностей Росії

"Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат".

В результаті далекобійних ударів Сил оборони понад 51% російських нафтопереробних потужностей було виведено із ладу.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", - зазначив Хмара.

Реклама

Він нагадав нещодавно уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.

Читайте також Чи стало менше діпстрайків у вересні?

"Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат. 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - додав Хмара.

В Міноборони також зазначили, що наразі один із пріоритетів - це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.

"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike", - йдеться в повідомленні.