Зеленський заявив про нові удари по НПЗ у Сизрані та підприємству з виробництва дронів у Таганрозі

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Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області.

Володимир Зеленський у соцмережах розповів про нові результати ударів.

Окремо президент зазначив про влучання в Чорному морі.

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Також Зеленський відзначив рішення Сполучених Штатів щодо російського банку ВТБ. Він назвав його одним із системних банків Росії та заявив, що фінустанова суттєво залучена до схем підтримки російської війни, зокрема у відносинах Москви з Тегераном.

Усі схеми, які працюють проти встановлення миру, необхідно знищувати. Глава держави подякував партнерам за це рішення.

"Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію", – наголосив президент.