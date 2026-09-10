Росія продовжує атакувати Київ

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Вночі та вранці 10 вересня в українській столиці знову лунали вибухи. Ворог продовжує дроновий терор Києва й області.

Станом на 9 годину відомо про падіння уламків в Голосіївському районі. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено нежитлову будівлю.

«Без пожежі та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Ворог відновив безперервні дронові атаки на місто після кількаденного затишшя з нагоди візиту американських перемовників. 8 вересня росіяни провели масовану ракетно-дронову атаку, а після її завершення стали запускати малі хвилі реактивних дронів. За один день 8 вересня Росія вбила в Києві 5 людей, ще понад 30 були поранені.

9 вересня ворог поранив у місті 17 людей. Одна людина була вбита.