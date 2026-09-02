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Дрони атакували Київ: пожежа на території навчального закладу і у багатоповерхівці, пошкоджений медзаклад (оновлено)

Мер міста повідомляв, що дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Є часткове руйнування будинку.

Дрони атакували Київ: пожежа на території навчального закладу і у багатоповерхівці, пошкоджений медзаклад (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.

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Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад. Там повибивало вікна. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.

Станом на 11:50 відомо про 5 постраждалих у Києві, 3 – госпіталізували.

Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.

Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.

  • Вранці у Голосіївському районі Києва після падіння уламків російського безпілотника загорілася відкрита територія. За словами Кличка, інформації про постраждалих не надходило.
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