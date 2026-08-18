Корецький анонсував підвищення заробітних плат вчителів із вересня

Із січня цього року виплати педагогічним працівникам усіх закладів освіти вже зросли на 30%, а з 1 вересня очікується додаткове підвищення ще на 20%.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час всеукраїнської конференції «Серпнева-2026 – Освіта справа кожного» у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами прем'єра, після вересня розмір виплат «на руки» становитиме:
- для молодих учителів: від 12,8 до 17,7 тис. грн на місяць;
- для досвідчених фахівців: від 16,9 до 28,5 тис. грн на місяць.
Підсумкова сума зарплати кожного окремого педагога традиційно залежатиме від його стажу, кваліфікаційної категорії і навчального навантаження, зауважив Корецький.