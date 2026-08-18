Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Росіяни атакували Київ балістикою. Є влучання по території дитячої лікарні (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою. Є влучання по території дитячої лікарні (доповнено)
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоВійна

Москва під масованою атакою безпілотників

Десятки дронів рухаються в бік ворожої столиці.

Москва під масованою атакою безпілотників
Наслідки атаки на Москву
Фото: Telegram

У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.

Традиційно ворожа влада обмежується заявами про "спеціалістів екстрених служб на місці падіння уламків" після нібито збиття засобів ураження силами протиповітряної оборони. Водночас свідки публікують зображення влучань і пожеж.

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" обмежили роботу і відмовилися приймати деякі з рейсів через загрозу дронів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies