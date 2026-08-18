Москва під масованою атакою безпілотників

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У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.

Традиційно ворожа влада обмежується заявами про "спеціалістів екстрених служб на місці падіння уламків" після нібито збиття засобів ураження силами протиповітряної оборони. Водночас свідки публікують зображення влучань і пожеж.

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" обмежили роботу і відмовилися приймати деякі з рейсів через загрозу дронів.