Росіяни розпочали масовану атаку на українські міста: вибухи лунали у Києві, Кривому Розі і Вінниці (доповнюється)

У повітрі ударні безпілотники, а ворог вже застосував балістику.

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Після першої години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав Президент Володимир Зеленський.

За інформацією від Повітряних Сил, балістичних ударів зазнали Київ, Кривий Ріг і Вінниця. У столиці, за свідченнями очевидців, розпочалася пожежа, пошкоджено вхід до станції метро "Почайна". Мер Віталій Кличко підтвердив падіння уламків та пошкодження нежитлових споруд у Святошинському районі та на Оболоні.

Моніторигові канали повідомляють про велику кількість ворожих БПЛА у повітряному просторі України. Також є інформація про зліт винищувачів стратегічної авіації РФ.