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Російський дрон впав на супермаркет у Чернігові. Є жертви і постраждалі (оновлено)

Повідомляють, що це АТБ. 

Російський дрон впав на супермаркет у Чернігові. Є жертви і постраждалі (оновлено)
Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові
Фото: Чернігівська МВА

Сьогодні, 26 липня, російські війська атакували Чернігів БпЛА. Ворожий безпілотник впав на супермаркет АТБ, пише очільник МВА Дмитро Брижинський.  Відомо про двох загиблих. Серед жертв є 9-річна дитина. Станом на 17:33 відомо про 13 постраждалих: 4 чоловіків та 9 жінок.

Начальник ОВА Вʼячеслав Чаус написав о 17:46, що серед постраждалих є 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На інших місцях ударів пошкоджені автівки, СТО. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Наслідки російської атаки на Чернігів
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки на Чернігів
Наслідки російської атаки по Чернігову
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки по Чернігову

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Раніше було відомо про сімох постраждалих, а перед цим повідомляли про те, що четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби. Інформацію про наслідки уточнюють.

Брижинський спочатку написав, що у місті лунають вибухи.

Згодом повідомив, що зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.

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