Повідомляють, що це АТБ.

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Наслідки російського удару по АТБ у Чернігові

Сьогодні, 26 липня, російські війська атакували Чернігів БпЛА. Ворожий безпілотник впав на супермаркет АТБ, пише очільник МВА Дмитро Брижинський. Відомо про двох загиблих. Серед жертв є 9-річна дитина. Станом на 17:33 відомо про 13 постраждалих: 4 чоловіків та 9 жінок.

Начальник ОВА Вʼячеслав Чаус написав о 17:46, що серед постраждалих є 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На інших місцях ударів пошкоджені автівки, СТО. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки на Чернігів

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки по Чернігову

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Раніше було відомо про сімох постраждалих, а перед цим повідомляли про те, що четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби. Інформацію про наслідки уточнюють.

Брижинський спочатку написав, що у місті лунають вибухи.

Згодом повідомив, що зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.