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Reuters: унаслдок атаки РФ по судну в Одесі загинули четверо громадян Індії

У Міністерстві закордонних справ Індії засудили атаку на цивільне судно.

Reuters: унаслдок атаки РФ по судну в Одесі загинули четверо громадян Індії
Росія завдала удару по цивільному судну
Фото: ВМС України

Унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну, яке виходило з порту Одеси, загинули четверо громадян Індії. Ще один індійський моряк перебуває у лікарні в критичному стані.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Індії.

За даними ВМС України, 20 липня російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами по судну Golden Leo, яке ходить під прапором Гвінеї-Бісау. На борту перебував екіпаж, до складу якого входили громадяни Індії та Сирії.

У Міністерстві закордонних справ Індії засудили атаку на цивільне судно.

"Індія засуджує такі атаки та наголошує, що удари по комерційному судноплавству, створення загрози для невинних членів цивільних екіпажів або будь-які дії, що перешкоджають свободі судноплавства та торгівлі, є неприйнятними й повинні бути припинені", – йдеться у заяві відомства.

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