У Києві російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції (оновлено)

Наразі відомо про двох постраждалих.

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У Києві вранці середи російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.

Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.

Оновлено. Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.