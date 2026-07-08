У Києві російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції (оновлено)

У Києві вранці середи російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.
Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.
Оновлено. Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.
- Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.