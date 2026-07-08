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У Києві російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції (оновлено)

Наразі відомо про двох постраждалих. 

У Києві російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції (оновлено)
уламки шахеда (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/oleksij.seketa.2025

У Києві вранці середи російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.

Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.

Оновлено. Станом на 12:55 відомо про двох постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.

  • Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.
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