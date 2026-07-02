Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакують Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: є постраждалі і руйнування (оновлено)

Після реактивних БПЛА ворог застосовує ракетне озброєння.

Росіяни атакують Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: є постраждалі і руйнування (оновлено)
Балістичні ракети
Фото: topspb.tv

Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети.

У столиці лунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, було застосовано балістику та "Циркони" з Брянської та Курської областей.

Також є інформація про активність стратегічної авіації ворога, ймовірно, були здійнені перші пускові маневри. Повітряні Сили підтвердили запуск "Калібрів".

Після першої хвилі атаки із застосуванням БПЛА у Києві палає готель у Шевченківському районі. Також пожежа на даху будинку у Голосіївському районі. 

У Деснянському районі відбулося часткове руйнування житлового будинку, є заблоковані люди.

У Шевченківському районі часткове руйнування медичного закладу, поранені 5 медичних працівників, 1 у вкрай важкому стані.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies