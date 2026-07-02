Росіяни атакують Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: є постраждалі і руйнування (оновлено)

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Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети.

У столиці лунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, було застосовано балістику та "Циркони" з Брянської та Курської областей.

Також є інформація про активність стратегічної авіації ворога, ймовірно, були здійнені перші пускові маневри. Повітряні Сили підтвердили запуск "Калібрів".

Після першої хвилі атаки із застосуванням БПЛА у Києві палає готель у Шевченківському районі. Також пожежа на даху будинку у Голосіївському районі.

У Деснянському районі відбулося часткове руйнування житлового будинку, є заблоковані люди.

У Шевченківському районі часткове руйнування медичного закладу, поранені 5 медичних працівників, 1 у вкрай важкому стані.