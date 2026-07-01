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Росія скинула на Харків КАБи

Пошкоджено приватний будинок. 

Росія скинула на Харків КАБи
Ілюстративне фото з Харкова
Фото: espreso.tv

Російська армія знову атакувала Харків КАБом. Ворог завдав по місту не менше п'яти ударів. За уточненою інформацією, під атакою були Київський і Основ'янський райони.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. Є інформація про влучання в приватну оселю в Київському районі, однак дані про те, чи є поранені, різняться. 

«Є поранені – їхня кількість і стан уточнюються", – сказав Терехов. 

Синєгубов сказав, що інформацію про потерпілих з'ясовують.

Три з п'яти ударів припали на Основ'янський район, два – на Київський. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває.

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