Росія скинула на Харків КАБи

Російська армія знову атакувала Харків КАБом. Ворог завдав по місту не менше п'яти ударів. За уточненою інформацією, під атакою були Київський і Основ'янський райони.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. Є інформація про влучання в приватну оселю в Київському районі, однак дані про те, чи є поранені, різняться.

«Є поранені – їхня кількість і стан уточнюються", – сказав Терехов.

Синєгубов сказав, що інформацію про потерпілих з'ясовують.

Три з п'яти ударів припали на Основ'янський район, два – на Київський. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває.