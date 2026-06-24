Також поранень зазнали ще четверо працівників організації.

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Через російський обстріл Новопетрівки Високопільської громади Херсонщини загинув працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування. Мої співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

Також попередньо відомо про чотирьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.

Також російські військові атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, без електропостачання залишилась центральна частина міста. Наслідки уточнюють.