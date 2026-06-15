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Росія розпочала чергову комбіновану атаку. Загорілася Лавра

Людей закликали перебувати в укриттях.

Росія розпочала чергову комбіновану атаку. Загорілася Лавра
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Уночі 15 червня армія Росії розпочала чергову атаку проти столиці. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО близько 1-ї години. Ворог запустив дрони і ракети. 

Повітряні сили раніше попередили про рух різних типів дронів на декілька областей і Київ. В Оболонському районі, за інформацією Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків загорілися машини.

Згодом там же ворожі засоби ураження влучили в багатоповерхівку.

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У Подільському районі удар пошкодив приватну домівку і триповерхівку, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

Станом на 1:36 відомо про ураження семи локацій у столиці. Одна людина поранена. Станом на 1:48 були дані про пошкодження 5 багатоповерхівок. Також загорілася памʼятка ЮНЕСКО Києво-Печерська лавра – Успенський собор. Там відбулося пряме влучання, уточнив Ткаченко.

У Печерському районі пошкоджено гуртожиток. Загалом по місту без світла 140 000 абонентів – є влучання в ЛЕП.

У Харкові був удар по Холодногірському районі. Є постраждалі.

Також ворог атакував Дніпро.

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