Росіяни атакували Дніпро, є поранені (оновлено)

21 травня росіяни знову завдали удару по Дніпру.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, за попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Через обстріл спалахнула пожежа.

«П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості», - розповів очільник області.

Оновлення. Згодом стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 11. Серед них - 13-річний хлопчик, його забрали до лікарні, а семеро дорослих - у стані середньої тяжкості.