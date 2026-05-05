Троє людей загинули внаслідок атаки окупантів по Дніпру, є постраждалі

Сьогодні близько 20:00 год росіяни атакували Дніпро. Є поранені та загиблі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві.
Троє людей загинули. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.
За оновленою інформацією від ОВА, станом на 21:35, до 16 людей збільшилася кількість постраждалих. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані.
- Росіяни атакували Нікопольський район: відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Окупанти завдали удару дроном по місцевому підприємств.