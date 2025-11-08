ДПСУ: на кордоні тимчасово зупинили пропускні операції, але міжнародні потяги курсують (оновлено)

Сьогодні, 8 листопада, на кордоні України тимчасово припинили пропускні операції через збій в роботі бази даних митниці. На митниці кажуть, що причиною є ворожа атака. Міжнародні потяги курсують без затримок.

Про це повідомили у ДПСУ. У Державній митній службі кажуть, що збій є наслідком ворожої атаки.

Оновлення. У ДМС уточнили, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Пізніше у ДПСУ уточнили, що рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.

Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, але не вплинув на залізничне сполучення. Також прикордонники забезпечують пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску «Дякове» та «Селменці».

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.

"Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Тому оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", наголосили прикордонники.