Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки РФ

Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки Росії.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До лікарні співробітники поліції доставили 48-річного херсонця, якого близько 08:30 атакував ворожий безпілотник у Корабельному районі.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Медики надали йому необхідну допомогу. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
- Раніше стало відомо, що близько 05:30 армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 62-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови