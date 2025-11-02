Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки РФ

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки РФ
Фото: Ксенія Новицька

Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки Росії.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До лікарні співробітники поліції доставили 48-річного херсонця, якого близько 08:30 атакував ворожий безпілотник у Корабельному районі.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Медики надали йому необхідну допомогу. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
