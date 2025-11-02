Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки РФ

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки Росії.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До лікарні співробітники поліції доставили 48-річного херсонця, якого близько 08:30 атакував ворожий безпілотник у Корабельному районі.

Медики надали йому необхідну допомогу. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.