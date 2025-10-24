Росіяни атакували КАБами Харків. Є поранені (оновлено)

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували керованими авіабомбами (КАБами) Індустріальний район Харкова. Відомо про шістьох поранених.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі «прильоти – в Індустріальному районі міста",– йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Оновлення. Станом на 11:57 відомо про 6 постраждалих. Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Раніше розповідали, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу. Одну постраждалю людини госпіталізували.

Терехов уточнив, що одне влучання прийшлося по автобазі, там пошкоджені більше 20 машин. Друге - по цивільному підприємству.

Триває гасіння пожежі.