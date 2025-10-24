Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували КАБами Харків. Є поранені (оновлено)

Ворог застосував авіабомби по Індустріальному району міста. 

Росіяни атакували КАБами Харків. Є поранені (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували керованими авіабомбами (КАБами) Індустріальний район Харкова. Відомо про шістьох поранених. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.  

"У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі «прильоти – в Індустріальному районі міста",– йдеться у повідомленні очільника ОВА. 

Оновлення. Станом на 11:57 відомо про 6 постраждалих. Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. 

Раніше розповідали, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу. Одну постраждалю людини госпіталізували. 

Терехов уточнив, що одне влучання прийшлося по автобазі, там пошкоджені більше 20 машин. Друге - по цивільному підприємству. 

Триває гасіння пожежі.
