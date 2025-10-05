ОВА: на Івано-Франківщині Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, є поранені (оновлено)

Уночі Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар РФ був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.
Станом на 10:15 відомо про одну поранену людину в Івано-Франківському районі. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.
У Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.
Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури", — ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає — на цей час до медичних служб ніхто не звертався. В одній із громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.
Очільниця ОВА висловила подяку силам ППО за професіоналізм і злагоджену роботу, а також усім службам, що нині ліквідовують наслідки обстрілу.
Жителів області закликають бути обережними: у разі виявлення уламків ракет або дронів не наближатися до них і негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.
- Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс, зокрема, на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.