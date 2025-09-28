Росія атакує ракетами і дронами. Є поранені в Києві та області, Запоріжжі

Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. За інформацією мера столиці Віталія Кличка станом на 6 ранку, поранені не менше 3 людей.
Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Старокостянтинів, Вінницю, Первомайськ, Лубни та велику кількість інших міст у різних областях. Атака почалася з дронів ще до опівночі і триває станом на 6 годину.
Київ
Лунали численні вибухи. Станом на 7:40 кількість поранених зросла до шести людей.
"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", – розповів мер міста.
Атака тривала протягом багатьох годин.
"Вже після 6 години ранку, за попередньою інформацією, падіння уламків сталося в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. У Дніпровському – пожежа", – повідомив мер міста.
За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера міста Віталія Кличка:
Дарницький район: падіння уламків БпЛА на припарковані авто. На іншій локації – на проїжджу частину. Уламки впали на територію дитсадка.
Святошинський район: падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Також зафіксоване падіння уламків БпЛА на відкриту територію. За попередніми даними, також впали уламки в двір житлового будинку.
Солом’янський район: часткове руйнування 5-ти поверхової житлової будівлі. Виникла пожежа. На другій локації – пошкодження нежитлової будівлі. Падіння уламків на територію приватного домоволодіння. А також – падіння в район нежитлової забудови. Крім того, впали уламки на державну медичну установу.
Голосіївський район: падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих.
Дніпровський район: зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто. Без потерпілих.
Запоріжжя
Станом на 8:06 відомо про 21 пораненого. Зокрема, поранені троє дітей. Пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.
Київська область
П'ятеро людей поранені внаслідок удару по хлібозаводу, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Цей удар відбувся по Фастівському району. Потерпілим надають допомогу.
У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована. За попередніми даними, дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.
Хмельницька область
Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працювала ППО. Повітряні сили попереджали про ворожі засоби рухом на Старокостянтинів.
"Під час нічних атак працювали Сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація – згодом. Попередньо: без постраждалих та руйнувань", – сказав Тюрін.
Кіровоградська
Область атакували десятки ворожих дронів та крилаті ракети.
"Оборонці неба відпрацювали ефективно. Є збиття БпЛА. В громадах області обійшлося без надзвичайних подій", – розповів керівник ОВА Андрій Райкович.