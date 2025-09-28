Росія атакує ракетами і дронами. Є поранені в Києві та області, Запоріжжі

Повітряні сили повідомляли про рух значної кількості ворожих засобів в сторону аеродромів.

Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. За інформацією мера столиці Віталія Кличка станом на 6 ранку, поранені не менше 3 людей.

Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Старокостянтинів, Вінницю, Первомайськ, Лубни та велику кількість інших міст у різних областях. Атака почалася з дронів ще до опівночі і триває станом на 6 годину.

Київ

Лунали численні вибухи. Станом на 7:40 кількість поранених зросла до шести людей.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", – розповів мер міста.

Атака тривала протягом багатьох годин.

"Вже після 6 години ранку, за попередньою інформацією, падіння уламків сталося в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. У Дніпровському – пожежа", – повідомив мер міста.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера міста Віталія Кличка:

Дарницький район: падіння уламків БпЛА на припарковані авто. На іншій локації – на проїжджу частину. Уламки впали на територію дитсадка.

Святошинський район: падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Також зафіксоване падіння уламків БпЛА на відкриту територію. За попередніми даними, також впали уламки в двір житлового будинку.

Солом’янський район: часткове руйнування 5-ти поверхової житлової будівлі. Виникла пожежа. На другій локації – пошкодження нежитлової будівлі. Падіння уламків на територію приватного домоволодіння. А також – падіння в район нежитлової забудови. Крім того, впали уламки на державну медичну установу.

Голосіївський район: падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих.

Дніпровський район: зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто. Без потерпілих.





Запоріжжя

Станом на 8:06 відомо про 21 пораненого. Зокрема, поранені троє дітей. Пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.

Київська область

П'ятеро людей поранені внаслідок удару по хлібозаводу, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Цей удар відбувся по Фастівському району. Потерпілим надають допомогу.

У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована. За попередніми даними, дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.

Фото: Микола Калашник у Telegram Наслідки атаки проти Київської області

Фото: Микола Калишик у Telegram

Хмельницька область

Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працювала ППО. Повітряні сили попереджали про ворожі засоби рухом на Старокостянтинів.

"Під час нічних атак працювали Сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація – згодом. Попередньо: без постраждалих та руйнувань", – сказав Тюрін.

Кіровоградська

Область атакували десятки ворожих дронів та крилаті ракети.

"Оборонці неба відпрацювали ефективно. Є збиття БпЛА. В громадах області обійшлося без надзвичайних подій", – розповів керівник ОВА Андрій Райкович.