​РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини, знестумлені 60 тисяч споживачів

Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Фото: ye.ua

У ніч на 28 серпня російські війська критичну інфраструктуру Вінниччини, знестумлені 29 населених пуктів.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна. 

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", – написала вона у телеграмі.

Є пошкодження житлових будинків. Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Наразі про постраждалих не повідомляли. 

  • "Укрзалізниця" раніше повідомила, що внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Вінницькій області є пошкодження контактної мережі, через це одразу вісім потягів курсуватимуть із затримкою. 
  • Тим часом у Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на ранок було відомо про чотирьох жертв, в тому числі двох неповнолітніх.
﻿
