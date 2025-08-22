Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

У Новоросійську морський дрон РФ знищив п’ятьох елітних російських водолазів

Український безпілотник дрейфував, під час маніпуляцій окупантів з ним дрон він здетонував.

У Новоросійську морський дрон РФ знищив п’ятьох елітних російських водолазів
Морський порт Новоросійська
Фото: Вікіпедія

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська ліквідував п’ятьох елітних російських водолазів. Про це йдеться у прес-релізі Головне управління розвідки Міноборони.

“Літній гуркіт у новоросійску ― під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту”, ‒ зазначили розвідники.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження. Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з підрозділу висококваліфікованих водолазів-розвідників “ПДСC”, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. 

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ‒ внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані. 

“Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійстку, лунає гостре невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи”, ‒ зазначають у ГУР.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies