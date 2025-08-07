Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 69

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян.

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 69
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 7 серпня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рясне, Миропільське, Тур’я Сумської області; Відродженівське Харківської області. Під авіаударом опинився населений пункт Середина-Буда Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім ворожих атак. Авіація росіян завдала шести ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 214 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському ворог намагається просуватися вперед у бік Новомаркового і Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.

На Торецькому противник намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки, Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники відбили, ще дві атаки тривають.

На Покровському російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському українські захисники зупинили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Філії та Товстого.

На Оріхівському українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському супротивник наступальних дій не проводив.
