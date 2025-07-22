​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 770 цілей росіян

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Український БпЛА перед вилітом на завдання

Впродовж доби 21-22 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 770 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

176 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;

51 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;

17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 17 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

У липня загалом знищено/уражено 16939 цілей, з яких 3576 – особовий склад противника.

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.