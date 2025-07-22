Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 770 цілей росіян

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 770 цілей росіян
Український БпЛА перед вилітом на завдання
Фото: Генштаб

Впродовж доби 21-22 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 770 цілей окупантів.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 176 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;
  • 51 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
  • 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 17 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

У липня загалом знищено/уражено 16939 цілей, з яких 3576 – особовий склад противника.

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 21-22 липня.
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 21-22 липня.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies