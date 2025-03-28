Росія атакувала безпілотниками Дніпро

В місті спалахнуло кілька пожеж.

Ввечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в місті лунають вибухи, спалахнули пожежі.

«Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», - додав Лисак.