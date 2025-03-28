Росія атакувала безпілотниками Дніпро

Ввечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, в місті лунають вибухи, спалахнули пожежі.
«Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», - додав Лисак.
- Напередодні ввечері під масовану атаку росіян потрапила Полтавщина.
- Повітряні сили ЗСУ зранку 28 березня повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.