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Росія атакувала безпілотниками Дніпро

В місті спалахнуло кілька пожеж.

Росія атакувала безпілотниками Дніпро
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Ввечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в місті лунають вибухи, спалахнули пожежі.

«Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», - додав Лисак.

  • Напередодні ввечері під масовану атаку росіян потрапила Полтавщина.
  • Повітряні сили ЗСУ зранку 28 березня повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
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