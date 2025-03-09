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У Херсоні російський дрон атакував цивільних, кількість постраждалих зросла (оновлено)

Відомо про чотирьох поранених.

У Херсоні російський дрон атакував цивільних, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

У неділю, 9 березня, російський дрон атакував жителів Херсона. Постраждалих госпіталізували.

За оновленою інформацією, кількість постраждалих унаслідок дронової атаки РФ зросла до чотирьох. 

У Дніпровському районі Херсона під удар ворожого дрона потрапили ще двоє жінок. Вони отримали поранення та були госпіталізовані. У потерпілих 53 та 55 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"19-річного хлопця та 50-річну жінку з Дніпровського району поліцейські доставили до лікарні. Їх ворог атакував з дрона", — ідеться у повідомленні. 

В обох постраждалих — мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

  • Уранці росіяни атакували центральну частину Херсона. Через обстріли пошкоджень зазнав двоповерховий будинок та авто.
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