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Удар російського дрона по укриттю ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння

Витоку радіації немає.

Удар російського дрона по укриттю ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння
Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати
Фото: Світлана Гринчук

Станом на ранок 15 лютого на майданчику Чорнобильської атомної електростанції та Нового безпечного конфайнменту (НБК) витоку радіації не зафіксовано. Водночас, продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", — ідеться у повідомленні.

Фото: dazv.gov.ua

Фото: dazv.gov.ua

Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки Нового безпечного конфайнменту. Станом на 07.00 у гасінні залучено 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Зафіксовані наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м.

Удар по саркофагу ЧАЕС 14 лютого. Що відомо

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.
  • Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • 14 лютого ввечері міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомляла, що загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалося локалізувати.
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