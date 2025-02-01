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Генштаб: російська авіація вдарила по інтернату у Суджі, де перебували десятки місцевих

В інтернаті знаходилися цивільні, які готувалися до евакуації.

Генштаб: російська авіація вдарила по інтернату у Суджі, де перебували десятки місцевих
РФ атакувала інтернат у Суджі
Фото: Скріншот відео Генштабу

Росіяни завдали авіаудару по інтрату у Суджі на Курщині. У закладі перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації.

"Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано", – зазначили у Генштабі. 

На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Зазначається, що російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.

"Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян", – наголосили у Генштабі. 

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