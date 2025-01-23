Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини

Сьогодні, 23 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 68 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 107 вибухів.

Кролевецьку громаду росіяни атакували БпЛА, пошкоджено нежитлове приміщення.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила БпЛА, артилерією, мінометами та СПГ-9.

Також мінометами та дронами загарбники атакували Білопільську, Есманьську та Середино-Будську громади.

Дронами російські військові били по Новослобідській, Путивльській, Хутір-Михайлівській та Миропільській громадам.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та дроном, а Юнаківську атакували з артилерії та КАБами.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії та дронами.