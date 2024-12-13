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В Івано-Франківській області спрацювала протиповітряна оборона (доповнено)

Військові попереджали про ракетну загрозу. 

В Івано-Франківській області спрацювала протиповітряна оборона (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили в Telegram

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вранці п'ятниці 13 повідомив про роботу ППО. До цього Повітряні сили попередили про рух ракети на цю область. 

Ворожі засоби ураження летіли на Івано-Франківську область з напрямку від Тернопільської. За даними військових, була ціла група ракет. 

Згодом Марцінків повідомив про повторну роботу по ворожих цілях.

"Працювало ППО! Є уламки в одному селі громади. Постраждалих немає!" – сказав він після 9 години. 

Повітряна тривога через ракетну небезпеку триває приблизно з 7 години арку. Ворог запустив різні групи ракет, що загрожують всій території. 

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