В Івано-Франківській області спрацювала протиповітряна оборона (доповнено)

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вранці п'ятниці 13 повідомив про роботу ППО. До цього Повітряні сили попередили про рух ракети на цю область.

Ворожі засоби ураження летіли на Івано-Франківську область з напрямку від Тернопільської. За даними військових, була ціла група ракет.

Згодом Марцінків повідомив про повторну роботу по ворожих цілях.

"Працювало ППО! Є уламки в одному селі громади. Постраждалих немає!" – сказав він після 9 години.

Повітряна тривога через ракетну небезпеку триває приблизно з 7 години арку. Ворог запустив різні групи ракет, що загрожують всій території.