Україна має повернути всіх дітей додому, — Зеленський про дослідження щодо депортації українських дітей

148 дітей уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна.

Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дослідження Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії щодо депортації українських дітей. Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей додому.

"Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації", — зазначає президент.

148 дітей уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях. "Звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі", — наголошує Зеленський.

Президент додає, що Україна постійно працює над тим, щоб викрадені Росією діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині були покарані. "Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому".