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ЗМІ: Великобританія та Франція обговорюють можливість розміщення своїх військ в Україні для моніторингу режиму припинення вогню

Ці розмови ведуться не на рівні Альянсу, а лише в окремих столицях.

ЗМІ: Великобританія та Франція обговорюють можливість розміщення своїх військ в Україні для моніторингу режиму припинення вогню
Військовослужбовці Великобританії
Фото: EPA/UPG

Великобританія та Франція обговорюють варіанти, які можна було б запропонувати на випадок мирних переговорів України з Росією, щоб гарантувати Україні безпеку.

Про це на умовах анонімності розповів високопоставлений чиновник НАТО, повідомляє “Радіо Свобода”.

Зокрема, одним із них може бути розміщення військ Франції і Великобританії на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню.

Чиновник НАТО зауважив, що ці розмови ведуться не на рівні Альянсу, а лише в окремих столицях. Зараз Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій. 

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Таким чином Франція та Великобританія готують відповідь на можливі питання з боку нового керівництва США, як саме може включитися Європа для підтримки Києва. Це також дозволить гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа.

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