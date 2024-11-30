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На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 4 людини загинули і 21 отримав поранення (оновлено)

Серед поранених – одна дитина. 

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 4 людини загинули і 21 отримав поранення (оновлено)
Фото: ДСНС

Ворог завдав удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. 

Оновлено, 20:19. Як повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом.

За інформацією ДСНС, сталося займання двоповерхової будівлі. Також ворожа атака спричинила дві пожежі у житловому секторі. Рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 кв.м. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали. Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро – "важкі".

Оновлено. Згодом він уточнив, що вісім людей перебувають у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи. Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого.

Раніше Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь.

Зазначимо, що о 17:26 Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку для міста Дніпро.

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