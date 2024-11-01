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Є нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону, - Лубінець

Зараз визначається країна-покровителька, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території Росії. 

Є нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону, - Лубінець
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Від партнерів пролунали нові ідеї та підходи, а також були озвучені нові посередники, які допомагатимуть повертати українських дітей, цивільних заручників і військовополонених

Про це в телеефірі розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

“Ми їх усі беремо в роботу. Я очікую, що найближчим часом, знову ж таки, я не хочу, щоб українське суспільство сприйняло, що в нас вже є нові напрацьовані механізми, але у нас є станом на зараз нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону”, - зазначив омбудсман.

Дмитро Лубінець додав, що йдеться про визначення країни-покровительки, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території Росії. 

“Сьогодні публічно одна з країн запропонувала свої послуги. Ми очікуємо, що це стане проривом”, - повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Втім, він зазначив, що не може назвати країну, допоки юридично Росія не підтвердить її статус.

“Наступний крок – це нові посередники. У нас є низка країн, які сьогодні і вчора висловили побажання додатково тиснути на РФ, щоб повертати українських дітей, цивільних, військовополонених”, - пояснив Лубінець, і нагадав, що Катар допомагає повертати дітей, а ОАЕ - військовополонених, є й інші країни, які беруть участь у цих процесах.

Дмитро Лубінець підкреслив, що вкрай важливо говорити про те, що українські військовополонені і цивільні, які перебувають у російських тюрмах, постійно піддаються тортурам.

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