За попередніми даними, вже є 29 постраждалих.

Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова, попередньо КАБом.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває”, - написав Синєгубов.

Згодом він додав, що на місці прильоту виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі.

“За попередніми даними, сім постраждалих. Огляд триває”, - повідомив пізніше Синєгубов.

В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Зараз є інформація про 12 постраждалих, під завалами ще можуть бути люди.

Оновлено 23:32 Як повідомив мер Харкова, на горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди, ведуться роботи щодо їх порятунку. Оглянуто 10 постраждалих, серед них двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік.

Оновлено 23:42 “Під завалами знаходиться дитина - рятувальники намагаються її дістати”, - повідомив Ігор Терехов.

Оновлено 0:16 Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали 23 людини. Двоє залишаються у важкому стані. Вісім - у середньому, інші - мають легкі поранення.

Оновлено 00:46 “На жаль, одна дитина загинула. Ще 29 постраждалих”, - повідомив Олег Синєгубов.