$30 000 за "транфер": біля словацького кордону затримали авто із нелегалами

Поблизу кордону із Словаччиною оперативні співробітники Чопського загону спільно з військовослужбовцями відділу «Великий Березний» зупинили авто із нелегалами.

Про це пише ДПСУ.

Оборудку організував житель Київщини, який особисто керував усіма процесами — від пошуку охочих до доставки їх до державної межі.

Він сконтактувався з чотирма громадянами України, мешканцями Закарпатської, Київської та Івано-Франківської областей, дав їм вказівки щодо маршруту, забрав з визначених точок і перевіз у село Стужиця, де планували перехід до Словаччини.

Прикордонники зупинили автомобіль з правопорушниками на околиці села Сіль Ужгородського району. У ньому перебували п’ятеро осіб: переправник і його «клієнти». Чоловіки зізналися, що їх метою було потрапити до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу. Після успішного перетину кордону вони мали сплатити організатору винагороду в розмірі 30 тисяч доларів США.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях киянина вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Відповідне повідомлення направлено в Ужгородський райвідділ Нацполіції.

Тривають слідчі дії.

Поліція заблокувала міжнародний канал переправлення чоловіків з України до Євросоюзу. За кожного "клієнта" члени злочинної групи отримували 10 тис. доларів.