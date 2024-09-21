ЗМІ: в Росії знищено ще один склад боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали два далекобійні удари по ворожих арсеналах, які завершились детонацією та їх знищенням, пише Defense Express.

Цілями ударів стали 23-й арсенал ГРАУ МО РФ під селищем Октрябрський Тверської області та 719-у база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

Місцевий губернатор Ігор Руденя заявив, що на Південному Заході Тверської області начебто були збиті БПЛА. На місці працюють фахівці екстрених служб.

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

Водночас, концентрація боєприпасів на 23-му арсеналі ГРАУ МО РФ могла бути значно більшою та виходити за будь-які норми. Більше того, саме на цю базу звозили частину артилерійських боєприпасів з КНДР.

Їх маршрут у січні 2024 року дослідила OSINT-група Frontelligence Insight. І саме 719-а база у районі Тихорєцька, разом із складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.