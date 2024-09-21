У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: в Росії знищено ще один склад боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

ЗМІ: в Росії знищено ще один склад боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР
Фото: Astra

У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали два далекобійні удари по ворожих арсеналах, які завершились детонацією та їх знищенням, пише Defense Express.

Цілями ударів стали 23-й арсенал ГРАУ МО РФ під селищем Октрябрський Тверської області та 719-у база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

Місцевий губернатор Ігор Руденя заявив, що на Південному Заході Тверської області начебто були збиті БПЛА. На місці працюють фахівці екстрених служб.

Октябрьский знаходиться менш, ніж у 20 км від Торопця, де днями теж сталася масштабна пожежа з детонацією на 107 арсеналі ГРАУ.

Водночас, концентрація боєприпасів на 23-му арсеналі ГРАУ МО РФ могла бути значно більшою та виходити за будь-які норми. Більше того, саме на цю базу звозили частину артилерійських боєприпасів з КНДР. 

Їх маршрут у січні 2024 року дослідила OSINT-група Frontelligence Insight. І саме 719-а база у районі Тихорєцька, разом із складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies