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Унаслідок вчорашнього удару по Харкову загинуло 6 осіб і постраждали 97(оновлено)

Пошкоджено 82 багатоквартирних та 11 приватних будинків.

Унаслідок вчорашнього удару по Харкову загинуло 6 осіб і постраждали 97(оновлено)
Фото: t.me/synegubov

Внаслідок ворожого удару по Харкову за даними станом на ранок суботи постраждали 97 людей, з них ‒ 22 неповнолітніх. 

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, сьогодні очільник ОВА повідомив про 6 жертв: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

З 22 постраждалих у п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини ‒ важкий. 

Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста. 

Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства. 

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