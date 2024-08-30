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Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)

Під обстріл потрапили п'ять локацій в обласному центрі.

Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року

30 серпня окупанти завдали ударів по Харкову, повідомив Олег Синєгубов. 

За інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни атакували місто КАБами.

Очільник Харківщини згодом повідомив, що ворог влучив у п'ять локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
  • Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих
  • Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей.

Відомо про шістьох загиблих і 59 поранених, серед останніх – дев'ятеро дітей віком від 5 до 16 років. Серед загиблих – 14-річна дівчинка Софія. 

Синєгубов додав, що щонайменше 20 травмованих перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.

"Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі", – сказав очільник ОВА.

Прокуратура зазначила, що п'ять КАБів росіяни пускали зі Су-34 з території Бєлгородської області – за 25 км від лінії державного кордону.

Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: тг-канал Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року

Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року

Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року

Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: тг-канал Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року

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