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У Волгоградській області РФ є влучання у аеродром

На летовищі поблизу Калача-на-Дону спалахнула пожежа.

У Волгоградській області РФ є влучання у аеродром
Пожежа на аеродром "Маринівка"
Фото: Telegram

Послідовна робота українських Сил оборони щодо знищення російських військових аеродромів триває: цього разу БПЛА вдалося вразити ціль на відстані понад 400 кілометрів від лінії фронту.

У Волгоградській області РФ жителі Калача-на-Дону чули вибухи. Судячи зі світлин, розміщених в мережі, внаслідок роботи дронів на аеродромі "Маринівка" спалахнула пожежа. 

Про характерні звуки безпілотників також повідомляли у Ростовській та Воронезькій областях країни-агресора. 

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