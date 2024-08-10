Серед загиблих внаслідок удару РФ по Костянтинівці ідентифіковано двох дітей, — прокуратура

Станом на раонк 10 серпня, правоохоронці ідентифікували тіла двох дітей — дівчаток 9 та 11 років.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини", – ідеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.
- У п'ятницю, 9 серпня, вранці російська рамія запустила ракету Х-38 по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області.
- Кількість загиблих внаслідок обстрілу становить 14 осіб, поранено – 43 людини.